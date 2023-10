Stadtrat Blieskastel stritt über Kosten und Angebot Debatte im Aufstellung von Kinderbücherschrank

Blieskastel · Mehr Redebedarf als erwartet provozierte in der jüngsten Stadtratssitzung ein Antrag der Grünen, in der Blieskasteler Altstadt einen Schrank für Kinderbücher aufzustellen. Grünen-Fraktionschef Lukas Paltz hatte die Idee damit begründet, dass sich gerade bei Kindern eine solche Tausch- und Verleihbörse anböte, da diese Bücher nur in der Zeit genutzt werden, in der die Kinder im entsprechenden Alter sind.

01.10.2023, 10:00 Uhr

So siejht er aus, der Bücherschrank vor dem Haus des Bürgers. Im Stadtrat kam die Frage auf, ob sich ein Zweiter, extra für Kinderbücher, dazugesellen könnte. Foto: Sandy Will