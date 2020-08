Es läuft rund rund ums Weinbauteam : Ein Rebensaft der Spitzenklasse

Reinheim Das Reinheimer Weinbauteam und Moselwinzer Ralf Steffen erwarten eine gute Ernte für den 2020er Landwein.

„Ausverkauft“ vermeldet das Weinbauteam Reinheim zu seiner Aktion Verkauf des „Biosphärenweins 2018“. Trotz der vielen ausgefallenen Aktionen bedingt durch die die derzeit herrschenden Umstände, wurde die gesamte Ernte des 18er-Jahrgangs an den Mann und die Frau gebracht. Normalerweise sei man beispielsweise sowohl am Ostermarkt in Habkirchen, dem Biosphärenfest in Niederwürzbach oder am Samhain im Europäischen Kulturpark mit einem Stand vertreten gewesen. Auch die für 6. September geplante kulinarische Weinwanderung wurde abgesagt.