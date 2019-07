Ozapft is : Tiere, Traditionen und Traktoren

Info

Am heutigen Montag beginnt bereits um 8.30 Uhr die Stuten- und Fohlenschau an der Rennbahn. Anschließend ist im Festzelt das Mittagessen der Betriebe und Behörden. Am Dienstag ist Ruhetag, bevor am Mittwoch die Familien im Mittelpunkt des Festes stehen. Alle Schausteller bieten besondere Konditionen speziell für Familien an. Am Abend „wird die Wutz geschlacht“, denn dann steigt das Webenheimer Schlachtfest, musikalisch umrahmt vom „Rohrental Express“.