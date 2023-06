SZ-Serie: Die großen traditionellen Volksfeste im Saarland - Heute: das Webenheimer Bauernfest Wie ein Protest zum Volksfest wurde

Die Veranstaltung wuchs schnell und das Programm wurde immer weiter ausgebaut: „Umzüge mit Pferden und Wagen fanden in jenen Jahren regelmäßig statt, immer an einem Festsonntag, am Festmontag wurden Pferde und Ziegen prämiert“, ist in der Historie zu lesen. So habe das Webenheimer Bauernfest schon bald zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des Jahres in der Region gehört.