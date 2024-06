Am Gymnasium in Blieskastel Das Von der Leyen-Gymnasium von seiner musikalischen Seite

l „Ich verspreche Ihnen ein abwechslungsreiches Programm und einen unterhaltsamen Abend mit viel Musik“, hatte Oberstudiendirektor Christoph Kohl, Schulleiter des Von der Leyen-Gymnasiums, bei seiner Begrüßung versprochen. Und am Ende konnte man feststellen: Versprechen gehalten! Das Schulkonzert des Blieskasteler Gymnasiums hat ein lange Tradition, allerdings eigentlich in der Bliesgau-Festhalle und nicht in der Schlosskirche. Dorthin musste man nun schon im zweiten Jahr ausweichen, weil sonst kein Veranstaltungsort in Blieskastel-Mitte vorhanden ist. Als Kohl übrigens diese Tatsache mit der Hoffnung verband, dass Blieskastel „hoffentlich bald wieder über einen adäquater Veranstaltungsort verfügt“, erhielt er starken Applaus vom Publikum.