Es geht um den Haushalt 2021/2022 : Das sind die Investitionen für Blieskastel-Mitte

Blieskastel Doppelhaushalt 2021/22: Unter anderem gibt es Geld für den lang ersehnten Ausbau der Straße „Am Ohligsteg“ in Lautzkirchen.

In der Sitzung des Ortsrats Blieskastel-Mitte war der Doppelhaushalt 2021/2022 das große Thema. An investiven Maßnahmen im Budget sind jeweils Fahrradboxen geplant, für Spielplätze und für Geschwindigkeits-Anzeigetafeln je 3000 Euro eingestellt und zweimal werden Fußwege ausgebessert. So der Weg von der Kindertagesstätte Blieskastel Richtung Schellental und daneben am Fußweg Dekan-Albrecht-Straße Richtung Kirchstraße die Erneuerung des Geländers. „Einstimmig die Zustimmung des kommunalen Gremiums“ konnte Schriftführerin Norgard Brockmann-Gaa notieren. Die Maßnahme mit dem Pflanzen von Bäumen rund um den Gollenstein wird noch im Stadtrat behandelt. „Neben dem Boden- und Denkmalschutz werden 15 Grundstückseigentümer gehört“, informierte Mathias Zumpf von der SPD-Fraktion, die das Projekt im Ortsrat vorgeschlagen hatte (wir berichteten). Auf Nachfrage unserer Zeitung nannte Ortsvorsteher Jürgen Trautmann (CDU) die wichtigsten Investitionen, die aus der Verwaltung kommen für die Stadtteile Alschbach, Lautzkirchen und Blieskastel-Mitte. „180 000 Euro sind dabei vorgesehen für die restliche Erschließung und den Ausbau des Raintals, die Erschließung und Ausbau „In den Lohgärten“ sieht 380 000 Euro vor, und für den lang ersehnten Ausbau der Straße „Am Ohligsteg“ in Lautzkirchen der gleiche Betrag“, teilte Trautmann mit. Weitere Vorhaben sind die Buswartehalle am Homburger Platz und der Ausbau der Zollstraße/Auf der Agd in Blieskastel-Mitte.