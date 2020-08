Ein beliebter Treffpunkt in Blieskastel : Das Marktcafé öffnet wieder

Blieskastel Mit dem beliebten Marktcafé öffnet der AWO Ortsverein Blieskastel am 3. September (Donnerstag) wieder seine Begegnungsstätte. Bedingt durch das Einhalten der Hygienevorschriften wird im September eben nur das Marktcafé angeboten werden.

Ab Oktober werden nach und nach wieder mehr Veranstaltungen starten. So beginnt am 8. Oktober, 15-17 Uhr, der Kurs „Acrylmalerei unter Anleitung“. Unkostenbeitrag: 5 Euro. Anmeldung bei Günter Bauer, Tel. (06842) 3295. Es wird darum gebeten, auch den Aushang an der Begegnungsstätte in der Kardinal-Wendel-Straße 6 im Auge zu behalten. Denn dort soll ab Oktober wieder der monatliche Übersichtsplan aushängen und später der Übersichtsplan fürs gesamte Jahr 2021.