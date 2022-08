Jugendzentrum Blieskastel : Das P-Werk soll eine Perspektive haben

Das Blieskasteler Jugendzentrum P-Werk wird vorerst wegen des schlechten Gebäudezustandes nur noch eingeschränkt genutzt werden können. Foto: Julian Fritz

Blieskastel Das Blieskasteler Jugendzentrum muss umfangreich saniert werden. Zusammen mit der Stadtverwaltung haben die Jugendlichen ein Konzept erarbeitet, wie der Betrieb trotzdem weitergehen kann, wenn auch etwas eingeschränkt.

Gut 25 Jahre ist es nun schon her, dass die Stadt Blieskastel Jugendlichen eigene Räume für ein selbstverwaltetes Jugendzentrum zur Verfügung gestellt hat. Mit Unterstützung des Ausbildungszentrum Burbach (heute ZBB) hatte die Stadt damals das aus dem Jahre 1952 stammende Kantinengebäude der ehemaligen Postwerkstatt renoviert und die Überlassung in einem Nutzungsvertrag mit dem Verein Jugendzentrum in Selbstverwaltung P-Werk vereinbart. Dieser Nutzungsvertrag sieht eine zwar mietfreie Nutzung aber die Übernahme der laufenden Energie und sonstigen Betriebskosten durch den Jugendzentrumsverein vor. Die Jugendlichen erwirtschaften diese Betriebskosten durch Einnahmen aus Veranstaltungen und Getränkeverkauf.

Inzwischen erfüllt insbesondere der ältere, in Holzrahmenkonstruktion mit Einfachverglasung errichtete Gebäudeteil (Café) energetisch nicht mehr auch nur annähernd heutige Standards, weshalb vor allem die Heizkosten kontinuierlich gestiegen sind. Allein im Jahr 2018 musste der Verein für die über 33000 Kilowattstunden an Energie für Strom und Gas über 3000 Euro aufbringen. Zwar wurde analog zu dem Erlass von Nutzungsentgelten für Vereine während der Pandemiezeit auch dem Juz die Erstattung der Nebenkosten erlassen. Um aber die mittel- und längerfristigen Rahmenbedingungen einer Weiternutzung zu klären, wurde ein in Blieskastel ansässiges Ingenieurbüro beauftragt, den Sanierungsaufwand beziehungsweise die Wirtschaftlichkeit einer Gebäudesanierung überhaupt zu überprüfen.

Der Gutachter kommt in seiner Zusammenfassung zu dem Schluss, dass „... sich das Gebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand(befindet)“ und eine Kernsanierung erforderlich sei. Die Kosten einer Teilsanierung beziffert er (Stand Frühjahr 2021) auf rund 1,15 Millionen Euro brutto, die Kosten eines Neubaus vergleichbarer Größe schätzt er auf 1,31 Millionen Euro.

Die Ergebnisse des Gutachtens wurden von der für die Jugendzentren zuständigen Beauftragten für Kinder und Jugendliche, Vera Weyer, und dem für Soziales zuständigen Beigeordneten Guido Freidinger dem Vorstand des Jugendzentrumvereins erläutert. In einem im August vergangenen Jahres stattgefundenen „Ideenlabor“, setzten sich die Vereins-Jugendlichen mit verschiedenen Handlungsalternativen auseinander. Wegen der Standortvorteile präferieren sie anstatt einer Totalsanierung an Ort und Stelle (Schließung während der Umbauzeit) und eines kompletten Neubaus an anderer Stelle, eine Teilsanierung des Caféteils und Beibehaltung des baulich besseren Veranstaltungsraumes.