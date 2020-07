Jetzt kann man in Blieskastel wieder plantschen : Startschuss zum fröhlichen Plantschen

Geschäftsführer Bernhard Wendel begrüßte am Montagmorgen die ersten Schwimmer im Freibad: Uta Heisel, Stefanie Stolz-Rickmann und den fünfjährigen Maurice Ostermann (von links). Foto: Hans Hurth

Blieskastel Das Freibad in Blieskastel hat wieder geöffnet. Und nicht nur online kann man Eintrittskarten erwerben.

Seit Montagmorgen hat das Blieskasteler Freizeitbad seine Türen wieder geöffnet und somit die Freiluftsaison gestartet. Bereits eine Viertelstunde vor dem offiziellen Start hatten sich die Stammgäste Uta Heisel (Lautzkirchen), Stefanie Stolz-Rickmann (St.Ingbert), Marlene Blaes (Ensheim) sowie Matthias Terber (Blieskastel) mit dem nötigen Sicherheitsabstand in die Warteschlange gestellt. Claudia Kunz vom Bistro H2O sowie Karl-Heinz Kretschmer vom Arbeitsteam waren mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, ehe um exakt 9.07 Uhr die Freibadsaison beginnen konnte. „Wir freuen uns riesig, dass es nach der Corona-bedingten Verzögerung nun endlich losgeht“, sagte Schwimmmeisterin Miriam Simon, die das Schwimmbad-Team lobend herausstellte. „ Es ist ganz toll, was nämlich das Schwimmbad- Team in den letzten Wochen geleistet hat. Zu den üblichen Vorbereitungen des Freibad-Sommerbetriebes musste, wie bei allen Einrichtungen mit Publikumsverkehr, ein Hygienekonzept erstellt und umgesetzt werden. Nach einer Risikoanalyse steht dem Badespaß bei uns im Kombi-Bad nichts mehr im Weg, auch wenn es naturgemäß noch einige Abweichungen gibt“, betonte die engagierte Miriam Simon zu den geltenden Vorschriften, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Bernhard Wendel, Geschäftsführer des Freizeitzentrums Blieskastel, freute sich, dass die meisten Einrichtungen im Bad wie Duschen und Umkleidemöglichkeiten ohne größere Einschränkungen genutzt werden können. „Auch das Schwimmen im Hallenbad ist wieder möglich, was insbesondere an kühleren Tagen wichtig ist und gern genutzt wird. Lediglich die Sauna bleibt geschlossen. Für die Besucher wurden zur besseren Orientierung die Wege auf dem kompletten Freibad-Areal markiert sowie Hygienestationen und Informationstafeln angebracht“, erklärte Bernhard Wendel. „Wir haben entschieden, das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr im „Einschichtbetrieb“ zu öffnen, so dass die Besucher den Aufenthalt innerhalb dieser Zeit unbegrenzt genießen können. Damit müssen wir unseren Gästen nicht noch weitere Einschränkungen neben der aktuell geltenden Obergrenze für Besucher in Höhe von maximal 530 Personen im Bad zumuten. Doch auch dafür haben wir uns etwas einfallen lassen“, so Wendel.

Info Das Freizeitbad Blieskastel ist mit dem Hallenbad (ganzjährig) und dem beheizten Außenbecken (bis Ende der Herbstferien) täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr Infos und Ticketverkauf: www.freizeitzentrum-blieskastel.de.

Um nämlich bei großem Andrang, sprich bei schönem Sommerwetter mit hohen Temperaturen oder an Wochenenden sicher ins Bad zu kommen, bestehe die Möglichkeit, sich bereits vorab über die Homepage des Freizeitzentrums Eintrittskarten zu sichern. „Dieser Vorgang dauert nur wenige Augenblicke. Nach Angabe von Namen, Kontodaten und der Auswahl der gewünschten Tickets können diese mit allen gängigen Zahlungsmitteln gekauft werden. Es wird ein QR- Code erstellt, mit dem der Einlass ins Bad zügig, ohne weitere Formalitäten möglich ist“, stellte Bernhard Wendel das neue System vor. „Für diejenigen ohne Onlinezugang halten wir stets ein gewisses Kontingent an Karten an der Kasse bereit, sie können wie üblich – mit Wert-, Mehrfach- und EC-Karte, Gutschein oder Bargeld bezahlt werden.“

Neu sei auch, dass auf der Homepage jederzeit Einblick in die aktuellen Besucherzahlen und somit die Anzahl der freien Plätze möglich sei. Zum Schwimmen, Plantschen und Rutschen biete das Freizeitbad seine beliebten Höhepunkte, vom 25 mal 25 Meter großen Becken mit einer Wassertiefe von 70 Zentimetern bis zwei Meter, den Schwimmkanal als Verbindung zum Hallen- Freibad, die große Liegewiese, zwar, wegen der Abstandsregel, mit weniger Liegen ausgestattet. Für Familien und Personen, die zusammengehören, gilt das nicht.