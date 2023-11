Ausflug Das Collegium Vocale Blieskastel auf Chorfahrt ins Burgund

In der jetzt leergeräumten Basilika befand sich bis in die 20er Jahre eine Papierfabrik. Mit einem kleinen musikalischen Beitrag testete der Chor die Akustik dieses immer noch beeindruckenden Kirchenraumes. Hoch auf dem Berg liegt die Basilika in Vézelay. Lange galt sie als Grabstätte der Maria Magdalena und war wichtiger Wallfahrtsort und Ausgangspunkt vieler Jakobspilger. Spontane Gesänge in der Krypta lockten etliche Besucher an.