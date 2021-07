Betrug in Brenschelbach : Dachdecker betrügen Hausbesitzer

Foto: dpa/Carsten Rehder

Brenschelbach Vermeintliche Dachdecker haben am vergangenen Dienstag (27. Juli) in Brenschelbach einen Hausbesitzer betrogen. Gegen 10.15 Uhr tauchten drei Männer in der Ormersweilerstraße auf und vereinbarten mit dem Geschädigten einen zweistelligen Preis für die Erneuerung der Dachrinne.

Nach Ausführung der Arbeiten verlangten die Männer jedoch einen hohen dreistelligen Betrag, den der Geschädigte letztlich auch bezahlte.