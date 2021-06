Altheim : Corona-Test jetzt auch sonntags

Altheim Das Corona-Schnelltestzentrum in Altheim in der Grundschule, Mittelbacher Straße 15, erweitert seine Öffnungszeiten, so dass man sonntags zur Mittagszeit essen gehen kann oder anschließend ins Schwimmbad mit einem (negativen) Schnelltest.

Neben der neuen Öffnung sonntags von 10.30 bis 11 Uhr, ist das Testzentrum dienstags von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Testtermine sind bei Bedarf möglich. Terminreservierungen sind zur besseren Planung erwünscht, aber keine Pflicht.