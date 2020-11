Dieses Virus wirbelt alles durcheinander : Corona in Blickweiler: Alle Lehrer außer Gefecht

Blickweiler/Blieskastel Am Freitag wurde bekannt, dass eine Lehrkraft der Grundschule an der Blies, Dependance Blickweiler, positiv auf Covid-19 getestet worden ist. „Daraufhin wurden unverzüglich seitens des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises und des Ordnungsamtes der Stadt Blieskastel alle notwendigen Anordnungen zur Quarantäne in die Wege geleitet.“ Das teilt die Stadt-Pressestelle mit.

In Quarantäne befinden sich, neben der positiv getesteten Lehrkraft, alle weiteren fünf Lehrkräfte der Dependance Blickweiler sowie eine Lehrkraft am Standort Breitfurt. Außerdem sind alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen vierten Klasse am Standort Blickweiler bis voraussichtlich 8. Dezember in Quarantäne.

Die betroffenen Kinder und Lehrkräfte werden bereits am Dienstag, 1. Dezember, in der Turnhalle der Grundschule durch ein Team des Gesundheitsamtes getestet.

In Folge des Corona-Falles war der Standort Blickweiler am Freitag, 27. November, für alle Klassen geschlossen. Für den Hauptstandort der Grundschule an der Blies in Breitfurt hatte der Corona-Fall auf den Schulbetrieb keine unmittelbaren Auswirkungen. Die eine sich in Quarantäne befindende Lehrkraft konnte schulintern vertreten werden. Für den Standort Blickweiler hat die Stadtverwaltung als Schulträgerin gemeinsam mit der Schulleitung und dem Ministerium für Bildung und Kultur umgehend das weitere Vorgehen besprochen.

Demnach wird ab Montag, 30. November, am Standort in Blickweiler für alle Klassen, die nicht von der Quarantäne-Regelung betroffen sind (Klassen 1-3), wieder Unterricht in Präsenzform stattfinden. Hierzu werden durch das Bildungsministerium Lehrerinnen und Lehrer abgeordnet, die den Schulbetrieb sicherstellen sollen. Außerdem wird das komplette Schulgebäude zusätzlich zur bereits erfolgten hygienischen Reinigung erneut grundgereinigt und desinfiziert. „Ich freue mich, dass es dank der umsichtigen und schnellen Reaktion der Schulleitung und der hervorragend funktionierenden Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden – Stadt, Kreis und Land – gelungen ist, eine gute Lösung für diese für alle Beteiligten schwierige Situation zu finden“, so der für die Blieskasteler Grundschulen zuständige Beigeordnete Guido Freidinger.