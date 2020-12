Männerchor Bierbach : Corona bremste auch den Männerchor Bierbach

Bierbach Das Jahr 2020 war auch für die Sänger des Männerchores Bierbach ein einschneidendes Erlebnis, etwas, mit dem man so nicht rechnen konnte, und das die gesangliche Arbeit des Chores praktisch lahmlegte.

Nachdem man in der Jahreshauptversammlung im Januar ein umfangreiches, anspruchsvolles Programm mit Auftritten in den Bliestal-Kliniken und dem Blieskasteler Biergarten beschlossen hatte, mussten von Mitte März an Termin um Termin abgesagt werden. Da für das Chorsingen besonders strenge Corona-Bestimmungen verfügt wurden, konnte nur noch ein einziger Termin wahrgenommen werden. Eine kleine Gruppe von Sängern brachte im Freien dem langjährigen Mitglied Else Witt zum 100. Geburtstag ein Ständchen dar. Weder zum 70. Wiegenfest des Chorleiters Ronald Lück, noch zum 80. des Sängers Horst Riedinger und auch nicht zum seltenen Fest der Diamantenen Hochzeit von Gerda und Werner Riedinger konnten die Sänger wie sonst üblich in würdigem Rahmen musikalisch Glückwünsche überbringen.