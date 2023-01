Neujahrsempfang von Ortsrat und Vereinen in Peppenkum : Bürgermeister Clivot stellt Parr-Orten bessere ÖPVN-Anbindung in Aussicht

Einen grenzüberschreitenden Austausch gab es beim 25. Neujahrsempfang von Ortsrat und Vereinen in Peppenkum und Utweiler. Foto: Wolfgang Degott​/Picasa

Peppenkum Mit der Durchführung des Bruder-Konrad-Rittes, dem Sängerfest des MGV und der Kirmes sei das Leben in Peppenkum und Utweiler wieder einen Schritt weiter in Richtung Normalität gegangen, so Ortsvorsteher Wolfgang Mann beim 25. Neujahrsempfang des Ortsrates und der örtlichen Vereine.

Viele hatten sich im Feuerwehrgemeinschaftshaus zusammengefunden, darunter französische Gäste, an der Spitze Francis Behr, Maire der Nachbargemeinde Erching-Guiderkirch.

In Peppenkum seien zwei neue Blumenkübel aufgestellt und bepflanzt und die Sanierung des Vorplatzes am Feuerwehr-Gemeinschaftshaus abgeschlossen worden. Eine neue Bushaltestelle habe man eingerichtet und eine Geschwindigkeitsmesstafel angeschafft. In Utweiler sei eine Urnenstelenwand für den Friedhof gekauft und zwei Ruhebänke, finanziert vom Bürgerverein, aufgestellt worden. Bald solle noch eine Sitzgruppe ihren Platz auf dem Grenzweg finden.

Gersheims Bürgermeister Michael Clivot erinnerte an die Einführung des Bürgerbusses. Dies sei eine Initiative für mehr Mobilität, die insbesondere den Orten in der Parr zugutekäme, die am öffentlichen Netz des Personennahverkehrs (ÖPNV) nur spärlich angebunden seien. Er stellte in Aussicht, dass in zwei Jahren, wenn der ÖPNV im Saarpfalz-Kreis neu konzipiert werde, auch die Parr-Orte eine bessere Anbindung bekommen. Auch sei man der Versorgung mit Internet und Mobilfunk ein gutes Stück vorangekommen. Insbesondere die hohe Bereitschaft der Peppenkumer, sich mit Glasfaser verbinden zu lassen, habe dazu geführt, dass die Deutsche Glasfaser nun neun der elf Dörfer womöglich noch in diesem Jahr mit der Möglichkeit des schnellen Datentransfers ausstatten wolle. Lediglich Seyweiler und Utweiler blieben momentan außen vor. Doch auch die beiden würden profitieren, wenn der neue Funkmast der Deutschen Telekom „ans Netz gehe“ und damit das Mobilfunknetz engmaschig mache.

Das Gemeindeoberhaupt kündigte auch ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept an, von dem auch die Anrainer der Bickenalb profitierten, wie auch das Verkehrssicherheitskonzept, auf dessen Grundlage der Freizeit- und Alltagsverkehr optimiert werden solle. Clivot, der von einer Optimierung der Wanderwege durch neue Hinweisschilder sprach, erinnerte an die „unsägliche“ Grenzschließung vor drei Jahren.

Diese habe gezeigt, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit keine Selbstverständlichkeit sei. Im Hinblick auf den 60. Jahrestag der Ratifizierung des Elysée-Vertrages ermunterte er, die Zusammenarbeit auch mit gemeinsamen Projekten zu festigen.