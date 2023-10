Markt in Blieskastel Cittaslow-Markt und verkaufsoffener Sonntag in Blieskastels Innenstadt

Und so gibt es traditionell am kommenden Sonntag, 15. Oktober, wieder einen Cittaslow-Markt in Blieskastel. Von elf bis 18 Uhr erstreckt sich das bunte Markttreiben vom Paradeplatz bis in die Innenstadt. Die Stadtverwaltung teilt dazu mit, dass es auf dem Markt handgefertigten Schmuck, selbstgenähte Wohn- und Lifestyle-Accessoires gibt, ebenso liebevoll hergestellte Dekorationen aus Holz, Figuren und Objekte aus Keramik für Haus und Garten, alles Unikate, handgestrickte Socken und Schals, Seifen, Bade- und Pflegeprodukte sowie ausgefallene Brotsorten, Wurst, Käse, Antipasti, Marmelade, Obst, Gemüse und Kartoffeln. „Das vielfältige Angebot des Marktes spiegelt die Fülle der Biosphärenregion und die Kreativität ihrer Menschen“, heißt es dazu in der Ankündigung des zuständigen Kulturamtes.