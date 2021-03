Chor der Schlosskirche Blieskastel : Gedrucktes Lebenszeichen in schwierigen Zeiten

Blieskastel Der Chor der Schlosskirche Blieskastel berichtet in seinem „Chorblatt“ von seinen eingeschränkten Aktivitäten.

Dass der Chor der Schlosskirche Blieskastel trotz Corona-Einschränkungen aktiv ist, möchte er in diesen Tagen mit der Herausgabe seiner neuesten Vereinsmitteilung „Unser Chorblatt“ dokumentieren. Dort sind neben den vereinsinternen Mitteilungen, Jubiläen und Geburtstagswünschen vor allem die Überlegungen des Vorstandes und des Chorleiters zur Bewältigung der coronabedingten Chor-Probleme nachzulesen. Von Interesse ist dabei, dass Sängerinnen und Sänger des Chores und der „Schola Cantorum“, selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, regelmäßig Gottesdienste in der Schlosskirche gesanglich mitgestalten. In jedem Fall jedoch nur als erlaubter Einzelsänger. Und das bei gleichzeitiger Live-Übertragung der Gottesdienste im Internet. Bei YouTube aktuell zu sehen, auch später als Aufzeichnung unter bliesTauTV. Für die Akteure also eine besondere Herausforderung, womit sie aber beweisen, dass der Zusammenhalt im Chor nach wie vor ungebrochen ist. Eine besondere Hilfestellung bietet den Sängerinnen und Sängern dabei Chorleiter Sebastian Brand, der wöchentlich mit Einspielungen im Internet Probemöglichkeiten für die Gesänge in den Gottesdiensten anbietet. Ein Blick in die neuen Medien lohnt sich also. Auch das ein Lebenszeichen vom Chor der Schlosskirche Blieskastel.