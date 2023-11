Chor der Schlosskirche Blieskastel Chor der Schlosskirche Blieskastel feierte seine Schutzpatronin

Die Chorsätze waren an diesem Morgen ganz auf die aktuelle Situation der Menschen und ihrer Sehnsucht nach Frieden in der Welt abgestimmt, so etwa mit Gesängen in hebräischer Sprache. Dem Gottesdienst schloss sich traditionell eine, von der Chorvorsitzenden Esther Schneider mit ihrem Team bestens vorbereitete, gesellige Feier mit Mittagsmahl und Kaffeetafel an. Freude bereitete dem Chor auch der Besuch seines früheren Präses, Pfarrer Hermann Kast, der an diesem Tag den Weg von Speyer an seine ehemalige Wirkungsstätte und zu seinem Chor gefunden hatte.