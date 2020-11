Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel Stadtrat-Ausschuss in Blieskastel : CDU rückt verschimmelte Kita erneut ins Blickfeld

Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel Stadtrat-Ausschuss in Blieskastel

Blieskastel Ein Sachstandsbericht im Bauausschuss soll über den weiteren Fortgang in Lautzkirchen Auskunft geben.

Wie geht es weiter mit der Kita Lautzkirchen? Was ist der Stand der Schimmelsanierung und wann können die Kinder wieder zurück? Diese Fragen von Eltern erreichen vermehrt die Mandatsträger der CDU. „Daher haben wir die Kita auf die Tagesordnung im zustängigen Ausschuss des Stadtrates gesetzt.“ Das erklärte der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion Holger Schmitt. In der Vergangenheit hatte sich auch die CDU-Ortsratsfraktion Blieskastel mehrfach mit der Kita befasst und eine zügige Sanierung angemahnt. Denn leider hatte der Schimmelbefall ein deutlich größeres Ausmaß als die Verwaltung angenommen hatte, und die Kinder mussten in die ehemalige Kita in Bierbach ausgelagert werden. Damals hoffte man auf eine Rückkehr in das vertraute Umfeld nach den Sommerferien. Inzwischen sei es aber ziemlich ruhig geworden um das Projekt. Ein Sachstandsbericht im Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen, der am Montag, 16. November, tagen wird, könne dazu sicher die notwendige Klarheit bringen, heißt es abschließend.