Eine schöne Spende zugunsten der Kinder im Freibad Blieskastel : Geld für neues Wasserspielzeug

Blieskastel Am Montag öffnete das Blieskasteler Kombibad nach langer Pause seine Tore für das breite Publikum. Zu diesem Anlass überreichten die CDU Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang und der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl den Sprechern der Bürgerinitiative (BI) Blieskasteler Schwimmbad 400 Euro für Wasserspielzeug.

„Schon vor über einem Jahr kam das Ehepaar Weber auf mich zu, ob ich sie bei ihrer Spendenaktion zur Anschaffung von neuem Wasserspielzeug unterstützen könnte“, erklärte Schmitt-Lang. „Seitdem sind wir kontinuierlich in Kontakt und der konsequente Einsatz für die Sache hat mir imponiert. Das Versprechen in der Coronazeit war deshalb: Wenn das Schwimmbad endlich wieder aufgeht, treffen wir uns wieder und legen den finanziellen Grundstein für neues Wasserspielzeug. Ich freue mich, dass mein Bundestagskollege, Markus Uhl, sich spontan bereiterklärt hat, sich an der Aktion zu beteiligen “, so die Abgeordnete weiter.