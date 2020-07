Niederwürzbach : CDU will Sicherheit für die FGTS

Niederwürzbach Die Zukunft der Freiwilligen Ganztagsschule in Niederwürzbach (FGTS) hat die CDU Niederwürzbach auf den Plan gerufen. Wie der Vorsitzende des Ortsverbandes, Patrick Hüther, bei einem Ortstermin mitteilte, hat der Eigentümer des aktuellen Standortes der Stadt Blieskastel und dem Jugendclub Niederwürzbach gekündigt.

Wie Michael Wons, der Fraktionsvorsitzende der CDU Niederwürzbach, berichtete, hat die Jugend von Niederwürzbach im ehemaligen „Schwesternhaus“ über Jahre vieles aufgebaut und renoviert. „Hier wurden ehrenamtlich viele Stunden Arbeit geleistet. Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, in ansprechenden Räumen ihre Freizeit zu verbringen, haben diese regelmäßig Abrissarbeiten und Renovierungsarbeiten zum Beispiel an den Sanitäranlagen ausgeführt und somit eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen“, so Wons.

Die FGTS sei außerdem von besonderer Bedeutung für Familien schreibt die CDU Niederwürzbach in einer aktuellen Pressemitteilung. Sie fördere das Zusammenspiel von Bildung, Erziehung und Betreuung am Lernort Schule und biete darüber hinaus zusätzliche pädagogische Chancen für die Förderung von Schülern und Schülerinnen. Hierbei könnten sportliche, musische und soziale Aktivitäten sowie Hausaufgabenbetreuung ermöglicht werden. Die Freiwillige Ganztagsschule mit ihrem Bildungs- und Betreuungsangebot in der Schule sei demnach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das FGTS-Team (drei pädagogischen Fachkräften und eine Hauswirtschaftskraft) trage in Niederwürzbach den Kindern gegenüber eine große Verantwortung. Daher fordert die CDU Niederwürzbach die Sicherheit der FGTS. „Die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler muss dauerhaft sichergestellt sein“, sagt CDU-Fraktionschef Holger Schmitt. Und auch der Jugendclub brauche eine neue Bleibe. Die Jugendtreffs und -initiativen seien wichtige Bestandteile der städtischen Jugend- und Integrationsarbeit in Blieskastel. Hier sieht die CDU Handlungsbedarf. Die Stadtratsfraktion werde sich des Themas nach den Ferien annehmen.