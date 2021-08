Bürgerfest der CDU Aßweiler : Mit viel Stolz auf Fortschritte im Dorf

Aßweiler Themen beim Bürgerfest der CDU Aßweiler waren die „Aktion Gästebank“ und das Multifunktionsfeld.

Ortsvorsteher Roland Engel begrüßte besonders seinen Vorgänger Karlheinz Kunkler, den CDU-Ehrenvorsitzenden Werner Hurth und die Ehrenmitglieder Ludwig Deutsch und Willi Kunkler. Nette Gespräche in fröhlicher Runde gehören in der intakten Dorfgemeinschaft bei der parteiübergreifenden Veranstaltung dazu. Thema beim Bürgerfest war die neue Aktion „Aßweiler Gästebank“, denn im gesamten Dorf und an den Feldwirtschaftswegen sind beschriftete Holzbänke aufgestellt. „Vor allem der älteren Generation soll so der Spaziergang durch und um ihren Heimatort erleichtert werden, die Gästebänke tragen dazu bei, sich zusammenzufinden und miteinander ins Gespräch zu kommen“, freute sich Roland Engel über den Anklang auch bei auswärtigen Wanderern.