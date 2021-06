Stadtrat Blieskastel : CDU fordert ökolögische Sicherung der Bickenalb

Die Bickenalb in Altheim. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Blieskastel Die jüngste ökologische Katastrophe in der durch eine Gülleeinleitung auf französischer Seite hatte vor einigen Wochen die Gemüter erregt. In diesem Zusammenhang ist auch der grundsätzliche Zustand des Gewässers in den Fokus gerückt.

Die CDU hat die jüngste Diskussion mit einem Antrag für die nächste Stadtratssitzung in Blieskastel am Donnerstag, 1. Juli, aufgegriffen und hofft auf ein breites parteiübergreifendes Bündnis für die Bickenalb: Der Bach soll bis 2027 in einen ökologisch guten Zustand entwickelt werden. Das saarländische Umweltministerium plant dagegen, dieses Ziel von 2027 auf 2033 zu verschieben.