Ersatzbau für Blieskasteler Kulturlocation CDU will „keine halben Sachen“ bei Bliesgau-Festhalle

In Puncto Architektur, Akustik und Technik sei ebenso eine hohe Qualität gefordert, so die CDU. Für die Bewirtschaftung der Halle sei ein gutes gastronomisches Angebot und ausreichende Kücheninfrastruktur notwendig. Diese fehle in der heutigen Festhalle. „Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept“, heißt es in der Mitteilung weiter.