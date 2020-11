CDU-Stadtratsfraktion Blieskastel : CDU für digitale Ratssitzungen

Blieskastel Die CDU-Stadtratsfraktion in Blieskastel will sich für digitale Stadtratssitzungen und flexiblere Sitzungsmöglichkeiten und Abstimmungsverfahren in Krisensituationen einsetzen. Das Saarland hat dazu das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz geändert.