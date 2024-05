CDU Blieskastel CDU präsentiert Stadtrats-Kandidaten

Der CDU-Stadtverband Blieskastel ziehe mit einem „neuen, starken Team“ in die anstehenden Kommunalwahlen. So kann man es in einer Pressemitteilung der Partei lesen. Der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, Matthias Seel, ist der Spitzenkandidat auf der Gebietsliste für den Stadtrat. Der Wolfersheimer bringe als langjähriger Ortsvorsteher eine breite kommunalpolitische Erfahrung in den Stadtrat ein. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat Patrick Hüther (Niederwürzbach) kandidiert auf Platz zwei, gefolgt von Peggy Schuler (Blieskastel-Mitte), Stefan Noll (Ballweiler) und Jürgen Gaa (Blieskastel-Mitte).