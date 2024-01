CDU Blieskastel CDU Blieskastel setzt auf zwei Frauen

Und die CDU hat sich für Blieskastel sozusagen eine weibliche Doppelspitze verordnet. Die erfahrene Stadträtin Peggy Schuler führt die Liste für den Stadtrat an. Ein neues Gesicht erscheint als Kandidatin für das Amt der Ortsvorsteherin auf der kommunalpolitischen Bühne: Die 34-jährige Janine Petri aus Alschbach soll in die Fußstapfen von Jürgen Trautmann treten: „Mir ist selbstverständlich bewusst, dass dies eine zeitintensive und verantwortungsbewusste Aufgabe ist. Auch ist mir bewusst, dass Jürgen Trautmann in den vergangenen 20 Jahren eine großartige Arbeit geleistet hat und die Fußstapfen, in die ich trete, dementsprechend groß sind. Gerne möchte ich hier meine eigenen Fußabdrücke hinterlassen und die großartige Arbeit fortführen“, erklärte die Verwaltungsbeamtin auf dem Neujahrstreffen der Blieskasteler CDU (wir berichteten). Die kommunalpolitische Quereinsteigerin hat an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes studiert, ist Diplom-Verwaltungswirtin und arbeitet als Verwaltungsbeamtin in der Hauptabteilung der Kreisstadt Homburg. Zu ihren Zielen führte sie aus, dass es ihr wichtig sei, dass sich „in Blieskastel alle wohl und willkommen fühlen“. Die Situation von Schulen und Kitas liege ihr am Herzen, sie wolle Blieskastel familienfreundlicher machen und die Attraktivität der Innenstadt steigern. Dazu gehöre auch, die derzeit recht eigenwillige und „konzeptlose Verkehrsführung“ zu verbessern. Sie will weiterhin das Ehrenamt fördern und ein Starkregenkonzept für Blieskastel forcieren. „Ich möchte gerne Ortsvorsteherin von Blieskastel-Mitte werden, weil dies meine Heimat ist und ich gerne etwas für meine Heimat bewegen möchte. Anstatt mich zu beschweren, dass die Dinge nicht so sind, wie die Einwohnerinnen und Einwohner dieser schönen Stadt sie gerne hätten, möchte ich aktiv mithelfen, die Dinge, die man ändern kann, auch zu ändern“, so ihr leidenschaftliches Bekenntnis.