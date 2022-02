CDU Blieskastel : CDU: Ja zur Solarenergie, Nein zu Windrädern

Blieskastel Die Blieskasteler Stadtratsfraktion fordert als grundsätzliche Voraussetzung die Ertüchtigung des Stromnetzes.

Die CDU-Stadtratsfraktion hat wesentliche Ergebnisse des Runden Tisches Klimaschutz zur Beratung im Stadtrat am kommenden Donnerstag, 17. Februar, eingereicht: Die kommunalen Stromnetze sollen ertüchtigt und die Solarenergie auf Dachflächen konsequent ausgebaut werden. Dagegen soll die Windkraft im Offenland nur eine nachgelagerte Rolle spielen. Im Kommunalwald wären Windräder daher auch tabu.

„Der Runde Tisch hat im Konsens aller Beteiligten sehr gute Inhalte erarbeitet. Bei der Erzeugung erneuerbarer Energien haben wir einen klaren Konsens zur Prioritätensetzung in der Solarenergie: Sie hat oberste Priorität und wir haben hier noch ein riesiges Potenzial“, erläuterte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Stefan Noll. Der Ausbau der Stromnetze gelte dabei als Voraussetzung. Die CDU hat dazu einen Antrag im Stadtrat gestellt.

Konsens herrscht beim Runden Tisch auch in Sachen Windkraft: Sie soll nur als letzte Option im Offenland verfolgt werden, wenn die Potenziale aller anderen regenerativen Energien ausgeschöpft sind. „Windkraft in unserem Kommunalwald ist ein Tabu. Da waren sich die Akteure am Ende alle einig“, erklärte der umweltpolitische Sprecher der CDU, Georg Josef Wilhelm. Aufgrund des benötigen Energiebedarfs im Stadtgebiet sei eine großflächige Nutzung der Windkraft auch überhaupt nicht mehr notwendig und sollte damit ein für alle Mal vom Tisch sein.