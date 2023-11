Zuschuss für Sanierung Urteil zum Bundeshaushalt könnte Blieskastel das Schwimmbad kosten

Hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt auch direkte Konsequenzen für die Stadt Blieskastel (Saarpfalz-Kreis)? Die CDU-Fraktion im Stadtrat und deren Sprecher Patrick Hüther befürchten das. In einer Pressemitteilung bringt Hüther die Sorge um die Zuschüsse zum Ausdruck. Er spricht in diesem Zusammenhang von „Haushaltschaos“ in Berlin und fürchtet um die Zuschüsse zur Renovierung des Blieskasteler Kombibades, denn hierzu hatte der Bund einen historisch hohen Zuschuss von fast sechs Millionen Euro zugesagt.