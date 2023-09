Ehrung CDU Blieskastel ehrt Siggi Wack für 60 Jahre

„Siggi Wack hat als Bürgermeister von Gersheim und als Landrat in Mecklenburg-Vorpommern große Verdienste erworben“, so Jutta Schmitt-Lang. „Das Leben in Grenzregionen und die europäische Freundschaft sind dabei die große Klammer um sein politisches Lebenswerk und noch heute sein Herzensanliegen. Wir sind sehr froh, dass Siggi Wack uns in der CDU Blieskastel auch heute noch mit seinem reichen politischen Erfahrungsschatz unterstützt.“