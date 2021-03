Fällt diese Idee auf fruchtbaren Boden? : CDU: Bliesgau-Testbus wäre eine sehr sinnvolle Sache

Blies- und Mandelbachtal Das jüngst verabschiedete Saarland-Modell der Landesregierung sieht Öffnungsmöglichkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie Außengastronomie, Sport und Kultur bei Vorlage eines tagesaktuellen Tests vor.

„Testungen werden neben Impfungen immer mehr zum Schlüssel im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Testmöglichkeiten in Schulen, Arbeitswelt und kommunalen Testzentren sind dabei von besonderer Bedeutung“, so die Landtagsabgeordnete und Blieskasteler CDU-Vorsitzende Jutta Schmitt-Lang. Deshalb sei es sehr begrüßenswert, dass es auch in den drei Bliesgau-Kommunen Testzentren gebe. „Wir müssen aber darauf achten, die Bevölkerung in allen Ortsteilen im ländlichen Bliesgau mitzunehmen.“

Schmitt-Lang und ihre CDU-Kollegen Matthias Braun aus Gersheim und Matthias Hofmann aus Mandelbachtal bringen deshalb einen Bliesgau-Testbus ins Gespräch. Mit einem solchen Bus könnte ein Testteam in allen Ortsteilen in regelmäßigen Abständen ein Testangebot machen. Von Niedergailbach über Altheim bis Heckendalheim kann so auch die weniger mobile Bevölkerung mitgenommen werden. „Die Schwelle, ein Testangebot wahrzunehmen, sinkt gleichzeitig auch in der breiten Bevölkerung, wenn das Angebot bürgerfreundlich und leicht zugänglich wird und es muss Ziel sein, die Menschen zum Testen zu motivieren“, zeigen sich die drei CDU-Vorsitzenden überzeugt. Statt dass jede Kommune im Bliesgau für sich plane, sei es aber nur logisch, hier die Anstrengungen zu bündeln. „Das wäre ein Paradebeispiel sinnvoller, interkommunaler Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie“, sind Braun, Hofmann und Schmitt-Lang überzeugt. Deshalb sollten die Bürgermeister/in der drei Bliesgaukommunen dringend die Möglichkeiten prüfen, um mit einem Bliesgau-Testbus ein Angebot in alle Orte zu bringen.