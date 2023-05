Gastronomie in Blieskastel Das Café Fetzer am Paradeplatz ist eröffnet

Vier Traditionscafés bestimmten die Schulzeit und den Schulweg vieler Schülerjahrgänge in Blieskastel. Man erinnert sich: Das Schloss-Café Kuhn am Schlossberg, das all die Jahre mit seinem erhabenen Charme überdauert hat. Dann gab es das frühere Café Zimmer in der Fußgängerzone, das inzwischen von der Bäckerei Lenert erfolgreich betrieben wird. Das Café Schmitt lag etwas außerhalb des Schulweges, es wurde schon vor Jahren geschlossen. Und dieser Tage eröffnete ebenfalls ein Traditionscafé neu: Das Café Fetzer wird nun sicherlich eine Bereicherung in der Bieskasteler Gastronomie-Szene werden.