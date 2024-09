Kerb in Lautzkirchen Buntes Treiben mit Musik bei der Lautzkircher Kerb

Mit dem alten Brauch, die Kerb auszugraben, wurde am vergangenen Donnerstag die Kerb eröffnet. Natürlich durfte auch ein Kerwebaum nicht fehlen und so galt es, fleißig Bänder zu knüpfen, um den Baum zu schmücken. Das eingespielte Team bestehend aus über 40 Straußmäde und Straußbuwe verwandelte den Schulhof in einen gemütliche Feierort. Die Verantwortlichen freuen sich ganz besonders, dass die Zahl der Straußjugend Jahr für Jahr anwächst. So konnte schließlich am Freitag die Startparty steigen. Die Band „Ayers Rockt!“, eine Gruppe, deren Mitglieder aus der Umgebung kommen, eröffnete die Kerb 2024. Mit ihrem rockigen Sound animierte die Band die Zuschauer zum ausgelassenen Feiern. Samstags spielte die Band „Die Konsorten“. Die mitreißende Musik ließ den Schulhof förmlich erbeben. Beide Abende waren ein voller Erfolg und die zahlreichen Besucher kamen voll auf ihre Kosten. Wie schon in den vergangenen Jahren mixte der Tennisclub fleißig Cocktails, der Schützenverein sorgte für das leibliche Wohl, so dass die Besucher rundum mit dem Programm sowie den Speisen und Getränken zufrieden waren. Für beide Vereine gab es von der die Staußjugend ein herzliches Dankeschön. Das Zusammenspiel hatte wieder sehr gut geklappt, und jeder konnte sich auf den anderen verlassen.