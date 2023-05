Naturfilmer in Blieskastel Die „Schmetterlinge“ sind vergeben

Nach einem stimmungsvollen musikalischen Entrée mit Harfenklängen von Clara Dicke in Begleitung von zauberhaften Schmetterlingsaufnahmen auf der Leinwand und dem Grußwort der Schirmherrin, Umweltministerin Petra Berg, zog bereits der erste mit einem Silbernen Schmetterling ausgezeichnete Film „Feuchte Heide“ von Egmont Zieseniß aus Dortmund die Zuschauer in ihren Bann. Der Autor stellte in seinem Film die Dingdener Heide, ein großes Feuchtgebiet am Niederrhein im Jahresverlauf vor (Ehrenpreis des Umweltministeriums). Den Silbernen Schmetterling als Ehrenpreis des Landrates Theophil Gallo konnte Kreisbeigeordneter Schaller an Jürgen Liebenstein aus Landshut überreichen. Sein Film „Libelle-Dragonfly“ zeigte das Leben verschiedener Libellenarten in einem Naturschutzgebiet, das aus dem Truppenübungsplatz Landshut entstanden ist. Sehr emotional wurde es dann in dem kurzen Reportagefilm von Frank Lauter aus Schwäbisch-Hall. Er begleitet das Team der Rehkitzrettung bei ihrem Drohneneinsatz, bei dem in 19 Tagen 73 Rehkitze vor dem tödlichen Mähwerk gerettet wurden. Hoch in den Norden Europas entführte die Zuschauer das Autorenteam um Wilfried Matz aus Rudolstadt und ließ die Zuschauer an dem großen Aufwand teilhaben, den Naturfilmer für eine erfolgreiche Arbeit auf sich nehmen. Ihr Lohn waren nicht nur außergewöhnliche Aufnahmen der Birkhuhnbalz, sondern auch der Silberne Schmetterling als Ehrenpreis des Oberbürgermeisters der Biosphärenstadt St. Ingbert, Ulli Meyer. Bergit und Jürgen Bergmann aus Berghaupten erhielten für ihren ganz besonderen Stimmungsfilm „Tanz der Knutts“ vom Beigeordneten Guido Freidinger den Silbernen Schmetterling als Ehrenpreis der Stadt Blieskastel. Das Autorenpaar stellte darin ein ganz seltenes Naturereignis im Osten Englands vor, das Treffen von zehntausenden Wasservögeln und ihre atemberaubenden Formationsflüge. Als besondere Belohnung wird die Stadt Blieskastel im Herbst traditionsgemäß einen Ehrenweinstock im städtischen Weinberg für das Autorenpaar pflanzen. Bevor der mit Spannung erwartete Siegerfilm des Goldenen Schmetterlings als großer Preis der Biosphäre vorgestellt wurde, vergab der AFW noch einen kleinen „Ehrenschmetterling“ an die Filmkinder der Kita Sonnenschein in Laiendorf in Mecklenburg-Vorpommern für ihren bezaubernden Legetrickfilm „Starke Würmer“, den die Vorschulkinder auch selbst besprochen hatten und der mit großer Freude von den Zuschauern aufgenommen wurde.