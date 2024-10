Hochwasserfolgen Neue Initiative nach dem Hochwasser

Problematisch sei zudem, dass das Gewässer teils unterirdisch verläuft, zum Beispiel unter dem ehemaligen „Schuttplatz“, und erst in die Kanalisation der Bezirksstraße mündet, bevor es in den Würzbach fließt. Kritische Stellen wie Einlässe und Auslässe wurden an jenem Tag jedoch durch abgebrochene Äste und Unrat verstopft, sodass der Bach anschwoll. „Wir haben uns an dem Abend völlig verloren und vergessen gefühlt, absolut hilflos“, so Hoffmann weiter. Die Anwohner meinen, dass die Situation damals unterschätzt wurde. „Bei einer Familie ist der komplette Hang hinter dem Haus abgesackt, der Baum, der vorher hinter der Terrasse stand, war plötzlich am Bachufer, als hätte er schon immer dort gestanden“, beschreibt Hoffmann die dramatischen Folgen.