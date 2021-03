Und wieder geht es um das Thema Windkraft in Blieskastel : „Großer Zulauf von Bürgern aus vielen Stadtteilen“

Blieskastel/Böckweiler Die Bürgerinitiative Böckweiler „Windkraftfreie Biosphäre“ nimmt Stellung zur Berichterstattung.

Die Bürgerinitiative (BI) Böckweiler „Windkraftfreie Biosphäre“ nimmt aktuell Stellung zur Berichterstattung hinsichtlich der Windenergie in Blieskastel. Vor dem Hintergrund der aktuellen Pläne, so heißt es in der Presseerklärung, erfahre die BI „derzeit großen Zulauf aus vielen Stadtteilen und sie ist gerade dabei, sich breiter aufzustellen“. Nach wie vor sei man gut vernetzt mit weiteren windkraftkritischen Initiativen im Bliesgau, der angrenzenden Pfalz und lothringischer Grenzgemeinden. Man verwahre sich vor allem gegen diverse Unterstellungen. So sei den Windkraftgegnern in einem Beitrag in unserer Zeitung etwa das Sankt-Florians-Prinzip unterstellt worden. Man habe aber immer schon über den Tellerrand hinausgeschaut und, statt einfach nur gegen Windenergie-Anlagen (WEA) zu sein, habe man sich stets um natur- und kulturraum-verträgliche Alternativen Gedanken gemacht. So sei bereits mehrfach die konsequente Umsetzung von Energieinspar- und Energieeffizienz-Maßnahmen sowie eine naturverträgliche Nutzung der Solarenergie angeregt worden. Windenergieanlagen hätten in keinem Greifvogeldichte-Zentrum und Vogelschutzgebiet eine Berechtigung, folglich auch nicht im Bliesgau. Dem Biosphärenzweckverband komme eine Schlüsselrolle zu. Allein schon deshalb, weil die Unesco in dem Positionspapier des MAB-Nationalkomitees von 2012 darauf hingewiesen habe, dass es bei der Nutzung der Windenenergie „in erster Linie um die Steuerung über die Raum- und Landesplanung“ gehe. Seit der 2011 erfolgten Novellierung des Landesentwicklungsplans Umwelt finde im Saarland eine Steuerung des Windenergieausbaus auf Landesebene jedoch überhaupt nicht mehr statt. Eine „hohe Planungs- und Prüfqualität auf allen beteiligten Ebenen“, wie sie im Positionspapier gefordert werde, sei also nicht gegeben.