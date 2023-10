Bürgergarten in Blieskastel Ein neues Paradies für Schmetterlinge

In der Barockstadt Blieskastel lädt in der Nähe des Biosphären-Bürgergartens am Kloster ein Schmetterlingsgarten mit Biotop als weitere Attraktion zum Verweilen und Nachgestalten für Natur- und Gartenfreunde ein. Auf Vorschlag der „Udo Gerhardt- Schmetterlingsstiftung“ entstand neuer Lebensraum für Insekten, neben einer Schmetterlingswiese wurden auch Feucht-, Trocken-und Schattenbiostope sowie eine Kräuterspirale angelegt. Die Initiatorin und Vorsitzende der Stiftung, Astrid Weyerich-Gerhardt, erläuterte in einer kleinen Feierstunde das Besondere eines Schmetterlingsgartens. „Schmetterlinge sind in den letzten Jahren seltener geworden. Damit der Weg über die faszinierende Metamorphose bis hin zum Falter überhaupt gelingen kann, braucht es Nahrungsquellen und entsprechenden Lebensraum. Beides wird heutzutage immer knapper. Insbesondere der Klimawandel und die Intensivierung von Land- und Forstwirtschaft sorgen für ständig weitere Reduzierung der Biodiversität von Pflanzen. Das setzt auch den Insekten zu, deren Lebensbedingungen sich in den letzten Jahren massiv verändert haben. Einige Falter sind beispielsweise auf besondere Pflanzenarten spezialisiert, die immer mehr schwinden. In unserer Natur sind außerdem rund 80 Prozent der Pflanzen auf die Bestäubung von Insekten angewiesen. Das Sterben vieler Insektenarten hat somit zugleich fatale Folgen für das Ökosystem. Mit der Ansiedlung heimischer Blumen, Sträucher und Kräuter, die Nektar für die Falter anbieten, ebenso wie die Möglichkeit einer Eiablage und der Bereitstellung von Nahrung für die Raupen, lässt sich dem Trend entgegenwirken. Ein positiver Nebeneffekt dabei ist, dass ein schmetterlingsfreundlicher Garten zugleich auch Nahrung und Lebensraum für andere Insekten schafft, ebenso für Reptilien, Amphibien und Vögel“, erklärte die Expertin.