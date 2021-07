Bücherei Wolfersheim : Auch die Bücherei in Wolfersheim macht Ferien

Wolfersheim Die Bücherei Wolfersheim macht in den nächsten Wochen Sommerferien. Wie die Leiterin Elisabeth Weyrich mitteilte, bleibt sie bis einschließlich Montag, 16. August, geschlossen. Am Montag, 23. August, ist sie dann wieder jeweils an Montagen von 17.30 bis 18.30 Uhr zur Ausleihe von Büchern und weiteren Medien in der Wolfharistraße 23 am Kultursaal des Stadtteils offen.