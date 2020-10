In Ballweiler: steht ein Naturdenkmal : Ein Buchsbaum wächst quasi über sich hinaus

Ballweiler Buchsbäume machten in den letzten Jahren durchaus Schlagzeilen. Vor allem; weil der Buchsbaumzünsler, ein Schmetterling mit gefräßigen Raupen, ganze Hecken kahl fraß und die Pflanzen so zielsicher tötete.

Buchs, der bei regelmäßigem Schnitt schöne dichte Hecken ergibt, wird gerne für Einfriedungen und Begrenzungen genutzt. In Ballweiler steht ein Buchsbaum. Er reiht sich ein in unsere Serie „Naturdenkmäler in der Region.“ Und ist höher als das angrenzende zweigeschossige Haus. Er wird nur von einem alten Birnbaum nebenan knapp überragt. Zwei Buchsbäume in Ballweiler stehen unter Naturschutz und wurden vom Landesamt für Umweltschutz als Naturdenkmäler anerkannt, einer der beiden steht in der Biesinger Straße auf einem unbebauten Gartengrundstück.