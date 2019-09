Eine unendliche Geschichte : Doch jetzt keimt wieder Hoffnung auf

So wie Heimatforscher Ludwig Weber stehen Wanderer und Radfahrer an der gesperrten Fußgängerbrücke zwischen Wolfersheim und Breitfurt – und das seit nunmehr zehn Jahren. Foto: Hans Hurth

Wolfersheim/Breitfurt Manche Dinge dauern etwas länger. Und manche erinnern ein wenig an die Ewigkeit. Und so feiert ein kleiner, gar nicht mehr feiner Überweg nun ein ganz besonderes Jubiläum. Und zwar die Fußgängerbrücke über die Blies zwischen Wolfersheim und Breitfurt.

Von Hans Hurth

Sie wurde 2009 gesperrt, eine Wiederöffnung ist seitdem trotz einiger Bemühungen nicht erfolgt. Unsere Zeitung nimmt das zehnjährige Sperr-Jubiläum zum Anlass, zurück und vor allem nach vorne zu blicken.

„Vor zehn Jahren wurde bei einer Bauwerksprüfung der Fußgängerbrücke dort Schäden an der Haupttragkonstruktion sowie an Widerlagern und Pfeilern festgestellt. Das Ingenieurbüro der Stadt sah die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet und riet, die Brücke zu sperren“, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung Heimatforscher Ludwig Weber aus Wolfersheim. Nur die wenigsten Bürger seien damit einverstanden und kurz danach sehr überrascht gewesen, als die Verwaltung dem Stadtrat in einer Ausschuss-Sitzung eine Kostenschätzung zur Reparatur über rund 500 000 Euro präsentierte. Die Mehrheit von CDU, FDP und Grünen habe daraufhin die Sanierung der Brücke abgelehnt.

Info Diese Brücke hat eine lange Geschichte Die Geschichte der Bliesbrücke zwischen Wolfersheim und Breitfurt ist lang. Bereits 1736 existierte ein Steg der Herrschaft des Kirchheimerhofs unterhalb der Mühle, dort befand sich eine auf Fässern befestigte Holzkonstruktion, kurz „Fässer-Brücke“ genannt. 1920 wurde die Brücke in heutiger Konstruktion gebaut, 1939 durch die Wehrmacht gesprengt, 1941 erfolgte ein Neubau, der 1944 zur Sprengung vorbereitet war, doch die verhinderte der Bürger Karl Krebs, der die Zündschnur durchtrennte. Vor allem für die Wolfersheimer Bürger war die Brücke nach dem Krieg als Fußweg zum Breitfurter Bahnhof unverzichtbar. Nach Fertigstellung der Brücke soll dort auch das Begegnungsfest der beiden Dörfer stattfinden.

Doch der damalige Wolfersheimer Ortsvorsteher Stephan Schepp-Weyrich ließ als erster nicht locker, fragte bei einem der Stadt bekannten Ingenieurbüro nach, und dieser Experte kam auf einen Betrag von 140 000 Euro für die Brücke von 35 Metern Spannweite und mit einem Holz-Belag, hinzu wären zehn Prozent Planungskosten sowie Kosten für Betonauflagen und Gründungen gekommen.

„Mit rund 250 000 Euro wäre diese Maßnahme also bezahlt, wobei 50 Prozent an Zuschuss fließen, der Anteil der Stadt würde bei dieser Kostenrechnung bei etwa 100 000 Euro liegen. Als Biosphären-Stadt stünde ihr eine intakte Brücke auch gut zu Gesicht“, so Stephan Schepp-Weyrich damals. Eine spontane Unterschriftenaktion unter dem Motto „Mir wolle unser Brigg widda“ unterstützten 756 Bürger. Durch mehrfache Beschwerden der Ortsvorsteher von Breitfurt und Wolfersheim bei Stadt und Saarpfalz-Kreis erfolgte eine Machbarkeitsstudie mit drei Alternativen: Holzbrücke, Alu-Brücke und Sanierung, wobei eine Sanierung ohne Abbau der Brücke nicht bedacht gewesen sei. „Eine Sanierung der Brücke ohne Abbau ist aber das einzig Machbare“, stellten die Kommunalpolitiker damals heraus. Die Kostenschätzungen der Stadt würden eher auf ein „Totschlagsargument“ als auf ein Sanierungskonzept hinauslaufen.

Im Januar 2012 keimte Hoffnung auf bei der Meldung: In wenigen Monaten soll die Brücke wieder nutzbar sein. Landrat Clemens Lindemann hat einen entsprechenden Sanierungsauftrag an eine Gersheimer Firma erteilt. Die Brücke sei nämlich längst nicht so baufällig wie von der Stadt angenommen, habe ein vom Kreis beauftragtes Homburger Ingenieurbüro festgestellt und die Kosten auf rund 60 000 Euro beziffert, wobei die Stadt nur rund 15 000 Euro zu tragen habe. „Es wurden danach die Aufgänge auf Wolfersheimer und Breitfurter Seite erneuert, die Brücke sollte 15 bis 20 Jahre zu nutzen sein. Ein Jahr später jedoch, bei Wiederaufnahme der Arbeiten, sei festgestellt worden, dass die Schäden doch größer sind – seitdem ruhen alle Bemühungen. Auswirkungen auf touristische Projekte in der Biosphären-Region seien durch weitere Sperrung zu befürchten, so die Kommunalpolitiker vor Ort.