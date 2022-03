Landtagswahl im Saarland am 27. März : Briefwahlbüro in Blieskastel ist gerüstet

Blieskastel Rund 17 000 Blieskasteler sind zur Landtagswahl am 27. März wahlberechtigt. Das Briefwahlbüro ist gerüstet. Doch was gilt es zu beachten?

Zur Wahl des 17. Landtags des Saarlandes am Sonntag, 27. März haben in Blieskastel rund 17 000 Wahlberechtigte in den letzten Tagen die entsprechenden Wahlbenachrichtigungen erhalten. Diese haben nur eine Stimme und können mit dieser einen Wahlvorschlag wählen. Mit der Wahlberechtigung kann auch eine Briefwahl beantragt werden. „Das Briefwahlbüro im Blieskasteler Rathaus am Paradeplatz hat am Dienstag, dem 1. März, geöffnet und ist über den Haupteingang erreichbar. Hier kann unter Vorlage der Wahlbenachrichtigung und Personalausweis/Reisepass entweder direkt gewählt oder ein Antrag auf Briefwahl gestellt werden. Die entsprechenden Unterlagen werden dann vor Ort sofort ausgehändigt“, erläuterten in einem Gespräch mit unserer Zeitung Bürgermeister Bernd Hertzler und der zuständige Wahlamtsleiter in Blieskastel, Verwaltungs-Oberrat Jens Welsch.