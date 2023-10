Kirmes in Brenschelbach Straußjugend in Brenschelbach ist gut vorbereitet

Erfolgreich verlief auch die Vorkerb mit der traditionellen Werbetour. Der frühere „Straußvater“ Tobias Leiner steuerte den Traktor, auf dem Wagen feierten die übrigen in den Stationen Hornbach, Bottenbach, wo man sich im Schnapskeller mit der dortigen Straußgesellschaft traf, in Medelsheim, Lautzkirchen und abschließend auf der Webenheimer Kerb. Unter der Woche wird der Kerwestrauß noch mit tausenden bunten Bändchen geschmückt. Am Freitag wird das Fest um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit einem stimmungsvollen bayerischen Abend starten. Dann wird auch der neue „Babbe“ Fabian Bachmann, der sein Comeback feiern wird, mit von der Partie sein. Bei Weißwürsten, Haxen, Fleischkäse und Obatzda wird man die Kerb lautstark hochleben lassen. Samstags trifft sich die Straußgesellschaft mit ihrem geeichten und damit voll-wertigen einzigen Neuling Cyrill Schöndorf um zehn Uhr im DGH zum Aufräumen und Frühschoppen. Um die Mittagszeit wird gemeinsam im Dorfladen, der neben anderen Firmen zu den Sponsoren gehört, zu Mittag gegessen. Erwartet werden dort auch die Straußbuwe und -mäde aus Peppenkum. Abends spielt ab 20 Uhr im DGH die Band Wittersheimer Allstars zum Tanz auf. Schon im vergangenen Jahr hatte sie für viel Stimmung gesorgt. Von 21 bis 22 Uhr wird an der Longdrink-Bar eine Happy Hour angeboten. Nach dem sonntäglichen Frühschoppen, wieder ab zehn Uhr im DGH, öffnet die Küche und bietet Schnitzelvariationen und Burgunderbraten. Vorbestellungen werden von Elvira Rösinger, Tel. (06844) 519, und Meike Müller, Tel. (06843) 991378 entgegengenommen. Um 17 Uhr werden zum zweiten Mal Leni Zahn und erstmals Jan Wolf gemeinsam die Kerweredd auf dem Dorfplatz verlesen und dabei das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres glossieren. Geschrieben wurde die Rede hauptsächlich vom ehemaligen Straußmäde Jenny Wagner, wobei Leni Zahn auch so manche Anekdote beigesteuert hat. Vor der Rede wird der geschmückte Kerwestrauß noch geweiht. Montags wird der Wattweiler Alleinunterhalter Volker Siener am Keyboard beim Frühschoppen ab zehn Uhr im DGH aufspielen. Die Küche serviert zu Mittag traditionell Leberknödel und Bratwurst. Dienstags nach ihrem Frühschoppen bricht die Straußjugend in ihren Schürzen und roten T-Shirts mit dem aufgedruckten „Säuferpass“ des internationalen Berufstrinkerverbandes und der angeschlossenen Säufervereinigung, auf zum Stennele, dem Lumpenzug, besucht alle Häuser des Dorfes. Nachmittags wird dann die Kerb begraben und damit offiziell beendet. Ein Nachklapp wird das Heringsessen der Landfrauen am Mittwoch, 25. Oktober, sein. Beginn ist um 18 Uhr im DGH. Vorbestellungen dazu nehmen bis diesen Freitag, 20. Oktober, sowohl Tanja Schmidt, Tel. (0 68 44) 9 00 79 21, als auch Alexa Kitto, Tel. (0 68 44) 99 13 01, entgegen.