Ortsrat Brenschelbach : Brenschelbach hat einen neuen Ortsvorsteher

Brenschelbach Vor zehn Jahren übernahm Yvonne Malter das Amt der Ortsvorsteherin in Brenschelbach mit dem Ortsteil Riesweiler. Krankheitsbedingt legte die Justizvollzugsbeamtin am 17. Mai ihr Amt nieder, die 41-Jährige bleibt aber im Ortsrat.

Zur Wahl eines Nachfolgers begrüßte Bürgermeister Bernd Hertzler im Dorfgemeinschaftshaus 30 Bürgerinnen und Bürger. Für die Verwaltung waren Hauptamtsleiter Jens Welsch und Schriftführerin Sabrina Brüll im Einsatz. Bei der jüngsten Kommunalwahl im Jahre 2019 gab es im Stadtteil Brenschelbach eine Mehrheitswahl. Auf der Bürgerliste des Ortsrates Brenschelbach-Riesweiler standen 34 Personen. Yvonne Malter wurde einstimmig wiedergewählt. Bei der aktuell erforderlichen Wahl gab es mit Roland Kitto, Wolfgang Robertus und Mario Müller drei Vorschläge, wobei Robertus und Müller verzichteten. Der seit 2019 bisherige Stellvertreter Roland Kitto erhielt bei einer Enthaltung das Vertrauen als neuer Ortsvorsteher. Nach der Aushändigung der Ernennungsurkunde durch den Bürgermeister dankte Bernd Hertzler unter dem Beifall der Anwesenden Yvonne Malter für ihren Einsatz. „Frau Malter har richtig gute Arbeit geleistet, hat sich für die Einwohner eingesetzt. Wir wünschen ihr alle viel Kraft für die kommende Zeit“, so der Verwaltungschef. Zum neuen stellvertretenden Ortsvorsteher wurde Josef Roos (65) gewählt. In dem Ort mit seinen 540 Einwohnern ist der neue Ortsvorsteher Roland Kitto bekannt, gehörte der 71-Jährige Rentner doch 35 Jahre dem Vorstand des Sportvereins an und war zwölf Jahre Vereinschef des SVB.

Routiniert leitete Kitto danach seine Premieren-Sitzung, in der die Zuhörer das eingeräumte Fragerecht ausgiebig nutzen. Vor allem der fehlende Internetanschluss in Riesweile rief bei den Bürgern Unverständnis und Ärger hervor. „Über Wochen keine Verbindung im Netz und beim Telefon. Wir in Riesweiler sind eine digitale Wüste“, so die einhellige Meinung der Einwohner. Erfreulich die Mitteilung von Roland Kitto, dass der rund um Brenschelbach führende, im März 2019 geplante Wanderweg mit der Bezeichnung „Grenzgänger“ Anfang Juni fertiggestellt werde. „Der 16,7 Kilometer lange Grenzgänger -Weg wird an 15 Punkten mit Wegweisern beschriftet“, hielt Kitto fest. Lob gab es für Norbert Rauch, Helmut Leiner und Heinz Schmidt, das fitte Pensionsärs-Trio übernimmt ehrenamtlich alle 250 Meter die Anbringung von kleineren Richtungsschildern. Angeschafft werden soll eine mobile Geschwindigkeitsanlage mit Solarmodul und die Dorfbrunnen in beiden Ortsteilen werden restauriert.