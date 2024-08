Dorffest Brenschelbach Brenschelbach feierte Dorffest mit zahlreichen Besuchern

Die Festivitäten wurden mit dem Fassbieranstich durch Ortsvorsteher Roland Kitto eröffnet, assistiert von seinem Stellvertreter Josef Roos und Manfred Knieriemen, dem Vorsitzenden des veranstaltenden Fördervereins der Brenschelbacher Ortsvereine. Seit den Anfängen des Festes in den 1980er Jahren sind die Landfrauen mit ihren kulinarischen Angeboten vertreten, darunter verschiedene Flammkuchen-Kreationen, Brenschelburger und die beliebten Hooriche mit Specksoße. Der Angelsportverein bot Flammlachs, Calamares mit Knoblauchsoße und Seelachsfilet an. Weitere kulinarische Highlights kamen von der Jagdgenossenschaft und dem Rehkitzretter-Verein mit Wildburgern und Wildbratwurst, der Feuerwehr mit Merguez und Spießbraten sowie dem Verein zur Förderung von Jugend, Freizeit und Natur am Bierstand. Ein besonderer Anziehungspunkt war das „Café Nussecke“ des Dorfladens mit seiner reichhaltigen Eistheke. Rund 100 Helfer waren an den beiden Festtagen im Einsatz. Nach ihrer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr war die Dorf- und Straußjugend erneut aktiv. Die kleinen Gäste konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Musikalisch sorgten die „Wittersheim Allstars“ am Samstagabend für Unterhaltung. Die bekannte Partyband bot ein breit gefächertes Repertoire von AC/DC bis ZZ Top. Am Sonntagmorgen übernahm Alleinunterhalter Volker Siener aus Wattweiler die musikalische Gestaltung.