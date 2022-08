Dorffest in Brenschelbach : Brenschelbach feiert zwei Tage Dorffest

Brenschelbach Die Brenschelbacher rüsten zu ihrem 29. Dorffest. Es findet am Wochenende 6./ 7. August statt und wird auf dem Dorfplatz um 18 Uhr mit einem Faßbieranstich durch den neuen Ortsvorsteher Roland Kitto eröffnet.

Danach spielt ab 20.30 Uhr die vierköpfige Rock- und Coverband Good Reminder mit Lead-Sängerin Nadja Kuh auf der Bühne auf. Nachdem es Anfang der 1990er erstmals stattgefunden hat, musste das Fest coronabedingt in den letzten beiden Jahren ausfallen. Die im Förderverein für Ortsvereine unter dem Vorsitzenden Manfred Knieriemen organisierten Angelsportverein, Gesangverein, Karnevalsgesellschaft Schiddelbixxe, Landfrauenverein, Verein zur Förderung von Jugend, Freizeit und Natur. aber auch die Feuerwehr und die Jagdgenossenschaft in Verbindung mit dem Rehkitzrettungsverein werden an beiden Tagen für die kulinarische Versorgung der Gäste sorgen. So werden unter anderem Brenschelburger, Fischgerichte, Flammkuchen, Wild- und Wurstspezialitäten angeboten. Sonntags bietet die Mittagsküche zudem Spießbraten frisch vom Grill und Hooriche mit Specksoße. Im angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus öffnet zudem eine reichhaltige Theke mit selbst gebackenem Kuchen. Abends wird die Gruppe „Die Dorfjungs“ für die musikalische Unterhaltung sorgen und nochmal kräftig einheizen. Während des Nachmittags wird den kleinen Besuchern von Silke Rauch und Katrin Leiner ein abwechslungsreiches Kinderprogramm zum Mitmachen geboten. Schon zum Frühschoppen, der um 10 Uhr beginnt, kommen ab 10.30 Uhr die Freunde von glänzendem Chrom und altem Blech auf ihre Kosten. Udo Rubeck und Siegmund Klingler haben mit ihren Freunden aus dem Club für alte Automobile und Rallye (CAAR) eine kleine Ausstellung zusammengestellt. So werden ungefähr 30 Fahrzeuge aus verschiedenen Jahrzehnten zu bewundern sein.