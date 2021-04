In Brenschelbach lässt man sich nicht alles bieten : „Ein Spielball profitgieriger Konzerne“

Brenschelbacher Bürger wehren sich unter anderem dagegen, dass mehrere Hektar große, industriell ausgelegte Freiland-Photovoltaik mit Einzäunungen errichtet wird – gewissermaßen vor der eigenen Haustür. Foto: Andreas Engel

Brenschelbach Erneuerbare Energien in Blieskastel: In Brenschelbach formiert sich Widerstand – auch gegen Freiland-Photovoltaik.

Rund 20 Brenschelbacher Bürgerinnen und Bürger schließen sich in einer Interessengemeinschaft zusammen, um dem massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien im Dorf entgegen zu wirken. Stein des Anstoßes, so heißt es, seien konkrete Planungen, im Bereich „entlang des Birkelwegs – unterhalb der Zollhäuser“ mehrere Hektar große, industriell ausgelegte Freiland-Photovoltaik auf einer Fläche von fünf Hektar mit Einzäunungen zu errichten – also in direktem Umfeld eines Wohngebiets. „Überdies will die Blieskasteler rot-grüne Stadtratsmehrheit den Bau neuer großer Wind-Industrieanlagen in unserem historisch alten Wald zwischen Altheim und Brenschelbach prüfen“, so Willi Petri, einer der Wortführer der Interessengemeinschaft. Mit ihm in vorderster Front stehen bislang Karl-Heinz Lampe, Volker Neumüller und Jürgen Weinmann.

Willi Petri: „Es gibt bereits einen Energieversorger, der als Windkraftbetreiber zur Verfügung stehen würde und Pläne für bis zu sechs 250 Meter hohe Windkraftanlagen auf dem Tisch liegen hat. Wenn wir hier auf deutscher Seite mit großen Anlagen und kilometerweiten Stromtrassen aktiv werden, werden wohl auch bald auf französischer Seite mehrere Windräder errichtet werden. Die Messstation in Frankreich ist wieder aktiv, die roten Lichter blinken wieder. Wir sehen die akute Gefahr, dass unser schönes Dorf zum Spielball mächtiger profitgieriger Stromkonzerne, fadenscheiniger Klimaschützer und profilierungssüchtiger Kleinstadtpolitiker wird. Sind wir bald von Windrädern und Solarflächen ringsum umgeben?“

Um es klar und deutlich zu sagen, so die Gruppierung in Brenschelbach, die sich gerade formiert hat: Man sei nicht generell gegen die Nutzung von erneuerbaren Energien und deren Ausbau. „Aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht für die städtische Grün-Wählerschaft und deren zum Teil utopischen Ideologien den Kopf hinhalten müssen: So sind zirka 70 Prozent der in der Stadt Blieskastel ausgewiesenen Photovoltaik-Freilandflächen bei uns ausgewiesen. Der Wind blästl, und die Sonne scheint andernorts genauso wie in Brenschelbach. Warum soll unser Dorf überhaupt für die industrielle Stromproduktion der Stadtbewohner, Gewerbe und Handel herhalten müssen? In anderen Belangen werden wir doch auch nicht berücksichtigt: Erdgas, Schulen, Handynetz, Neubaugebiet und Heckenplatz – alles Fehlanzeige bei uns.

Die Wasserleitungen seien marode, der Friedhof müsse mit Ortsratsmitteln saniert werden. Und zur Grünschnittabfuhr müssten die Bürgerinnen und Bürger quasi ans andere Ende der Welt fahren. Und zwar 20 Kilometer, wo dem Kompost dann das Label „Bio“ aufgedrückt werde. „Geht’s noch? Für den privaten Ausbau der Photovoltaik ist anscheinend das örtliche Stromnetz gar nicht geeignet beziehungsweise überlastet. Die industrielle Stromproduktion soll hier dennoch möglich sein.“ So jedenfalls stelle man sich die Energiewende nicht vor.“