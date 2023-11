100 Jahre SPD Breitfurt Breitfurts SPD feierte ihr 100-jähriges Bestehen

„Die Breitfurter SPD wurde in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und Gewaltherrschaft verboten, der Altgenosse Ludwig Strobel musste 1935 gar das Dorf verlassen. Viele SPD-ler gingen in die innere Emigration, bis 1945, dem Kriegsende. Man musste sich in dieser Zeit überlegen, mit wem man sich austauschen konnte, wer vertrauenswürdig war“, so Legrum. Ludwig Strobel wurde als ehemaliger Antifaschist von der Besatzungsmacht nach dem 2. Weltkrieg ins Dorf zurückgeholt. Er war Bürgermeister in Breitfurt von 1945 bis 1955. Bestimmend waren gemäß den Gemeinderatsprotollen die Beseitigung der Kriegsschäden, Bau der Schule und der Turnhalle, eines Kindergartens, Baulanderschließung, Sportplatz und Maßnahmen der Infrastruktur. Ende 1956 wurde eine Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt (Awo), eine der SPD nahestehenden Organisation, gegründet. „Der SPD gelang es, sich in den folgenden Jahren bei jeder Kommunalwahl als stärkste politische Kraft durchzusetzen und den Bürgermeister zu stellen. Von 1960 bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform von 1974 war dies Eduard Weinland, er war vehementer Streiter gegen diese Gebietsreform und der Eingliederung nach Blieskastel. Am Tag der Eingliederung 1974 ließ er in Breitfurt Halbmast beflaggen. Erster Ortsvorsteher 1974 war bis 1979 Julius Pfeiffer, gefolgt von dem Genossen und letztem Bürgermeister einer selbständigen Kommune Eduard Weinland. Ihm folgten Eckhard Brand (ab 1989), Franz Welsch (ab 1999) Reiner Freidinger (ab 2009) und aktuell Martin Moschel (seit 2016), alles SPD-ler“, hielt Kurt Legrum fest. Ortsvorsteher Franz Welsch gab als sein oberstes Ziel die Zusammenführung aller unterschiedlichen Gruppierungen im Ort an. Oberste Priorität in der politischen Arbeit hatte der Neubau des Feuerwehrgerätehauses.