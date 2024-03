Zerstörungsgrad sehr groß Brandruine in Blieskastel untersucht – was dabei festgestellt wurde

Was den verheerenden Brand in der Lautzkircher Pirminiusstraße 28 in Blieskastel in der Nacht auf den 23. Januar ausgelöst hat, lässt sich nicht mehr herausfinden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, hatten Vertreter der Versicherung der Einwohnerfamilie Semar, von Polizei und Unteren Bauaufsicht (UBA) der Kreisverwaltung inzwischen einen Vor-Ort-Termin in der Brandruine. Der Zerstörungsgrad sei aber zu groß gewesen, so das Fazit der Experten. Ob das Haus jetzt niedergerissen wird, ist noch unklar – davon abhängig ist auch die Teilsperrung der Pirminiusstraße dort.