Brand in Niederwürzbach : Brandstiftung in der alten Würzbachhalle

Niederwürzbach Am vergangenen Freitag (21. Januar) kam es zwischen 16.15 und 16.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der alten Würzbachhalle in Niederwürzbach. Unbekannte hatten im Inneren der abrissreifen leer stehenden Sporthalle Müll in Form von Kartonage und Plastik in Brand gesetzt und damit die starke Rauchentwicklung ausgelöst.

Durch die Feuerwehren Niederwürzbach und Aßweiler konnte der brennende Unrat abgelöscht und die Halle belüftet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Auch wurde bislang kein Sachschaden bekannt. Durch einen Zeugen konnten gegen 16.15 Uhr drei jugendliche Personen im Alter von 14 bis 15 beobachtet werden, wie diese die Halle verließen.