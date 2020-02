Schon wieder gezündelt : Brandstiftung an Papier-Container

Foto: dpa/Carsten Rehder

Biesingen Am Samstag (15. Februar) gegen 21.40 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz der Hölschberghalle in Biesingen den Inhalt eines Altpapier-Containers in Brand gesetzt. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.



Der Papiercontainer wurde beschädigt.